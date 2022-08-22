如果你覺得自己工作表現不佳，或者生活不太順遂，只需慶幸自己：你不是這輛坦克裡的蘇丹出組人員。

據軍事新聞網站「任務與目的」（Task & Purpose）20日報導，這件糗事發生在2022年國際軍事比賽（俄羅斯每年籌辦的軍事競賽）的戰車賽中所發生。 活動在各參與國舉行，今年由於烏俄戰爭，沒有北約成員國參加，但蒙古、中國、烏茲別克、委內瑞拉和伊朗等國家還是有參與，這次坦克冬季賽事是在莫斯科郊外舉行，以多種障礙物、水障礙、直線和幾個急轉彎為特色，團隊必須在賽道上操作自己的坦克，結果明顯好壞參半

A complete disaster for the Sudanese tank crew at the army games in Russia. The tank driver got incredibly confused and drove into a field and kept driving, even driving over part of the track to continue into the next field. #Russia #Sudan pic.twitter.com/k40PtKyVkl — CNW (@ConflictsW) August 19, 2022

困惑的轉播員在播報驚呼：「看看蘇丹，它們出界了正在穿過田野。」後來他補充說，當坦克總算脫離草困境後，車組人員「仍然錯過了賽道 ！」。

其他影片顯示，這台蘇丹參賽者的坦克只是在賽道上橫衝直撞，他們開的實在太快了導致車子拐來拐去，最終導致錯過一個轉彎，然後直接犁田。後來再次迷路後，坦克總算開出來了，不過，它最終還是仰賴一些俄羅斯士兵來引導它回去，然後最後一次搞砸，戰車直接卡在了戰車陷阱裡，可想而知，蘇丹隊的分數不會太高。