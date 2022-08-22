2022年暑假不少韓國大勢女團都相繼回歸，尤其是8月競爭相當激烈，不僅有「女團教科書」少女時代、Twice、IVE，就連2年未回歸的BLACKPINK也宣布推出全新專輯《Born Pink》，今年可以說是Kpop女團粉的幸運之年！從形象照陸續曝光後，BLINK們就已經期待不已，先行曲〈Pink Venom〉更是在24小時內觀看破億，實力相當驚人，只能說只有BLACKPINK可以超越BLACKPINK。所以今天小編就整理了這次回歸4件身為BLINK一定要知道的事，趕快接著看下去吧！

🖤BLACKPINK回歸必知1：砸下最高製作費用

BLACKPINK新專輯《BORN PINK》將於9月16日發行，從回歸預告、造型到先行曲華麗的場景都讓粉絲們驚豔不已，看的出來這次在MV製作上也是下了重本！YG先前也證實，本次回歸投入歷代最高製作費，不僅整支 MV 的畫面都搭出實景來拍攝，完全無綠幕跟特效，還有許多知名品牌的造型服飾，難怪BLINK們都陷入瘋狂，也讓人對9月的回歸更加期待啦！

🖤BLACKPINK回歸必知2：「Light Up The Pink」活動

身為世界級的女團，回歸宣傳當然也不能敷衍，YG舉辦了「Light Up The Pink」活動，在世界6個主要城市為〈Pink Venom〉歌曲做宣傳，這6個城市的知名地標上將被粉紅色的燈光照亮，宣傳手法真的超狂！不過除了這6個城市外，還會在世界各地隱藏獨家內容，只要把拼圖找好找滿，就能拼成獨家的圖形，而台灣也有7個地點藏有拼圖，BLINK們快去尋寶吧！

🖤BLACKPINK回歸必知3：首位進軍VMA出演的韓國女團

BLACKPINK絕對是打破最多韓流紀錄的女團，像是出道作品最快拿下美國告示牌榜單第一、《How You Like That》MV一天內超過8,240萬次觀看、第一個獲得MTV音樂錄影帶大獎的K-pop女子組合等等。而近日BLACKPINK官方也宣布，她們將帶著新曲《Pink Venomt》，於8/28登上MTV音樂錄影帶大獎舞台，將成為為第一個登上VMA的韓國女團。

🖤BLACKPINK回歸必知4：世界級巡迴演場會

BLACKPINK這次除了帶著新專輯回歸外，還宣布將從10月開始舉辦史上最大規模的世界巡迴演唱會，YG也承諾這將是女團歷史上的一系列大型演唱會，粉絲們都興奮至極！而且先前公布的巡演地點也包含台灣，她們將在3月來高雄開唱，相信這將會是一場搶票大戰，BLINK們準備好了嗎？

以上就是幾個BLACKPINK這次回歸的重點，相信BLINK苦等兩年都已經興奮不已，就讓我們一起期待9月的粉色炸彈來襲吧！