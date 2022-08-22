原子少年冠軍團「天王星」首次擔綱運動品牌嘉賓，型男帥勁呈現反差魅力。出席人員有高有翔（上排左起）、小孩、唐立杰、吳昱廷；蔡承祐（下排左起）、高胥崴、金雲。（adidas Originals提供）

adidas Originals NMD_V3鞋款，5690元。（adidas Originals提供）

NIKE Air Jordan 5 Retro，官網價6700元。（NIKE提供）

大勢男團「原子少年」人氣團「地球」與冠軍團「天王星」昨（22日）連袂出席運動品牌活動，團員們出道後馬不停蹄跑行程，剛過21歲生日的唐立杰笑說「睡眠嚴重不足」，許願團員們都健康；天天跑活動見團員會不會膩？所屬伊林娛樂、擁有193公分的金雲靦腆答「還好」，被團員吳昱廷開玩笑說因為長太高，看不到大家的臉才不覺得膩。同是伊林潛力新星的林佳辰則透露演藝之路剛起步很願意嘗試不同風格，好比以成熟舞台展現反轉魅力，更打趣與林煥鈞互虧膚色深淺都適合NMD_V3鞋款，呈現可帥可萌的一面。

一向以清新陽光風格示眾的林佳辰，難得一身潮流混搭工裝風酷帥登場，腳踩白色款NMD_V3，選用拼接運動外套內搭米白色短T，加入撞色高領內搭創造細節層次，型男魅力讓店外一票女粉絲尖叫連連。adidas Originals NMD_V3共有黑白、黑綠等5種顏色傳達潮感十足的城市遊牧精神，鞋身採用新設計的網眼材質包覆，後腳跟與中底連接穩定邊條以半透視TPU材質覆蓋，展示未來機能美學，同時搭載中底科技提升腳感、加強緩震；另鞋面使用高機能環保紗線，含有至少50％來自海洋回收塑膠廢料。

NIKE新鞋款則強打Air Jordan 5 Retro，以 1990 年經典比賽用鞋為藍本，其中包括減壓鞋領、鞋帶栓扣和以戰鬥機為靈感的設計線條，Air氣墊滿足輕量、緩震，外型黑白紫三色炫酷搭配，穿上出戰球賽更顯英姿。