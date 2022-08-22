女星郭書瑤（瑤瑤）和年齡相仿的孟耿如有私交，她看到閨密最近生下女兒「黃玉米」，特地前來探望，不過卻被孟耿如拍下餵奶照，吃醋的問：「為什麼你們有母女裝？」並附上三個翻白眼的貼圖，郭書瑤隨後也轉PO回覆，互動相當有趣。

孟耿如2020年與黃子佼結婚，今年5月兩人迎接愛女「黃玉米」，常在社群平台分享育兒生活，夫妻倆的好友也接連來家中看嫩嬰，孟耿如昨（21日）在IG限時動態PO郭書瑤抱女兒餵奶的照片；畫面中，郭書瑤穿著平口碎花上衣，露出性感鎖骨、白皙香肩和大片的胸上肌膚，一手小心翼翼地抱著黃玉米，另一手拿著奶瓶，耐心地餵著寶寶喝奶。

值得一提的是，黃玉米也穿著碎花嬰兒裝，跟郭書瑤撞衫，讓身為寶寶親生母親的孟耿如醋勁大發，忍不住問：「為什麼你們有母女裝？不公平。」還附上雙手一攤、翻白眼的表情貼圖，後來郭書瑤轉PO這則動態到自己IG，笑笑地回：「我們是姐妹裝啦！」接著分享黃玉米躺在自己懷中睡覺的影片，充滿愛意的表示：「睡個覺笑得這樣開心，是要人怎麼不融化！」

孟耿如、黃子佼升格當父母後，瞬間成為曬娃魔人，不過孟耿如20日PO文表示，黃玉米滿3個月的影片，遭臉書以「太裸露」為由下架，讓她困惑又無奈；對此黃子佼在臉書坦言：「該檢舉的應該是一直惡意亂留言要別人加好友的人兒」，並把影片再加上貼圖重新上傳。