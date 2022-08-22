花蓮市撒固兒部落聚會所今舉辦祈福暨動土典禮，預計明年5月完工，盼未來能作為地方族人傳承文化的完善空間。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

中央利用花東基金核定花蓮縣政府辦理「花蓮縣部落聚會所興建計畫」，自2016年至2023年計畫經費約4億5729萬元，預計完成興建35座部落聚會所，目前已有11座落成啟用，花蓮市撒固兒部落聚會所今也舉辦祈福暨動土典禮，預計明年5月完工，盼給予地方族人傳承文化的完善空間。

花蓮市公所今辦理「撒固兒部落聚會所興建工程祈福暨動土典禮」，原民會副主委林碧霞（Afas．Falah）、縣長徐榛蔚、立委鄭天財、縣議員笛布斯．顗賚、李正文、魏嘉彥、周駿宥、花蓮市長魏嘉賢、撒固兒部落頭目徐從、根努夷部落前頭目林榮成等人均到場參與，祝福工程圓滿落成。

聚會所為部落辦理豐年祭、歲時祭儀、文化展演的重要場所，對部落具重要意義，因此中央運用花東基金先後核定花蓮縣府辦理2期「花蓮縣部落聚會所興建計畫」，自2016年至2023年計畫經費總計4億5729萬元，由各公所執行興建作業，預計完成興建35座部落聚會所，目前已完成11座。

林碧霞指出，花蓮市共有6座部落聚會所納入花東基金聚會所興建計畫，其中華東（大本）部落聚會所已落成啟用，吉寶竿及根努夷部落聚會所已完成即將啟用，拉署旦及撒固兒部落聚會所正施工中，達固湖灣部落聚會所則是尚在設計階段。

徐榛蔚則表示，部落聚會所用地取得不易，從提報到興建的過程非常辛苦，感謝原民會看見部落的需求，給予地方規畫費用及興辦事業的提辦，縣府也會成立聚會所推動小組，提供各個聚會所需要的協助。

徐榛蔚也提醒建設在規畫設計時不僅需要嚴格把關，更要以生態為基礎、安全為導向，對環境造成的傷害要減到最小化，文化的保存更是極其重要，聚會所不僅做為部落族人聚會及祭典使用，對於原住民族教育文化傳承也深具意義。