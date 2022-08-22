嘉義市長黃敏惠體驗操作仿生機器人的樂趣。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市政府推出「科技力＋1育見好生活」計畫，榮獲今年台灣永續行動金獎肯定，首次在嘉義文創園區舉辦「智造咖（Maker in Chiayi）」全齡參與的科技自造體驗交流活動，吸引大批想精進科技生活的人到場觀摩交流，市長黃敏惠也鼓勵大家運用科技促進生活便利。

黃敏惠表示，時代快速變化，想法、作法都要與時俱進，嘉義市重視培育科技人才，為不同年齡層的需求，設計專屬的數位能力培訓課程、講座及活動等，帶領大人小孩在玩中學，探索科技的奧妙，進而運用科技，「智造」更美好生活。

市府智科處表示，這場科技自造體驗交流會活動，有嘉義市國中科技自造中心、高中職及中正大學等10多間學校展示創意科技互動、特色客製化創客作品，還有台灣自造者大推手楊育修開設創客手作的親子工作坊，以及資訊業者帶來VR海洋大冒險遊戲，有5000人次參觀體這場創客科技盛會。

每個攤位各有不同創意特色，如仿如進入未來智能宅世界的魔法小屋、自走車搖控大賽、小朋友最喜歡的樂高AI機器人實作、各種設計造型的機器人派對，內容多元豐富，大人小孩動手玩科技，零距離、樂自造，驚呼連連，原來「智造」科技好好玩。

黃敏惠市長大玩與仿生機器人互動、製作專屬姓名印章、體驗電流急急棒、還樂得操控智能小車當起帥氣賽車手等，玩得不亦樂乎，還和現場親子們共同體驗手作工作坊，比賽爬樹猴，歡笑聲不斷。