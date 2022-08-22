8月24日是烏克蘭的獨立紀念日，烏克蘭政府準備在基輔展示數十輛遭摧毀的俄羅斯軍用車輛和坦克，戲稱「協助俄軍進入基輔」，此舉當然是提振烏克蘭軍民士氣。

防衛部落格(Defense Blog)報導，基輔市政府宣告，從赫雷夏蒂克街(Khreshchatyk)到獨立廣場(Maidan Nezalezhnosti)，將有數十輛完全燒毀的俄羅斯軍車公開展示，以慶祝獨立。

許多俄軍坦克被俘或是遭擊毀，被送到基輔展示。(圖/烏克蘭國家通訊社)

Ukraine to hold parade of burned Russian military vehicles

1991年8 月 24 日，是烏克蘭確定脫離蘇聯的日子，今年已是第 31 個獨立日。過去幾年，烏克蘭都有或大或小的慶祝活動，然而今年遇到的是獨立以來最艱困的時期，從2月24日戰爭爆發至今，烏克蘭許多地方仍然淪陷於俄軍之手，有些地方還在爭奪，有些地方還持續遭到轟炸。因此今年不會有正式的閱兵遊行和節日音樂會，改為展示被摧毀和繳獲的俄軍車輛和坦克。

包括T-72/80/90等俄軍第1線主戰坦克、BMP-3步兵戰車、BMD空降步兵戰車、林扎裝甲越野車(Linza armoured )、颱風載具(Typhoon vehicles)都將在基輔市中心展示。更臭名昭著的鎧甲S1防砲車、SPR-2M RTUT-BM電訊干擾車也會展出。