鄭照新表示，盧市長主動北上與文化部長李永得會談，表達積極爭取國漫館續留台中的態度，才會有文化部決議續留台中的動作。（台中市政府提供）

民進黨台中市長候選人蔡其昌指出，市長的職責是解決問題，過多的政治語言爭執都無法讓民眾接受，因為市政府怠惰、不積極作為、進度延宕，導致國家級的動漫博物館可能會離開台中的狀況。新聞局長鄭照新指出，林前市長卸任時，國漫館興建工程進度為14％；市長盧秀燕上任後，文化部卻決議將國漫館撤出中台灣電影中心，當時工程進度已達50％。

蔡其昌說，盧市府至今仍找不到動漫博物館合適的場地這是事實，抹黑扭曲行政院蘇院長及文化部李部長的關係也是事實。希望盧市長應面對問題，場地問題拖延兩年多的時間，導致中央預算難以留在台中，我們已經竭盡所能協助爭取預算繼續留在台中。

蔡其昌呼籲，盧市長不要再政治口水、與中央對抗，市民朋友只期盼盡快找到場地解決爭議，讓漫博館及動漫產業能留在台中，若盧市長做不到，三個月後蔡其昌當選後，會在一年內將事情搞定，讓台中的動漫產業可以持續發展。

鄭照新指出，林前市長任內文化部與中市府已簽訂合作備忘錄，且行政院核定國漫館計畫；林前市長卸任時、即107年12月25日，國漫館興建工程進度為14％，但在市長盧秀燕上任後、109年5月13日時，文化部卻決議將國漫館撤出中台灣電影中心，當時工程進度已達50％。

鄭照新表示，盧市長曾主動北上與文化部長李永得會談，表達積極爭取國漫館續留台中的態度，因此才會有文化部決議續留台中的動作，當時市府提供7處新場址給文化部挑選，文化部擇定「帝國糖廠」、「新民街倉庫群」2址，公開承諾國漫館續留台中，中市府提供相關行政協助，至今為止，中市府跨局處與文化部為此召開過數次大小會議，仍持續協助中。

鄭照新強調，場地問題拖延的說法與客觀數據不合，根據文化部在110年7月6日提交給行政院的國漫館修正計畫顯示，期程表上有關帝國糖廠點交期程為113年上半年，新民街倉庫群點交期程是112年底，換言之，到現在還沒到期，就提出中市府延宕的說法，令人不解。