民進黨宜蘭縣長候選人江聰淵於今（22日）與地方人士前往農委會拜會副主委陳添壽，討論梨穗進口受阻問題，尋求協助。（宜蘭市公所提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭縣長林姿妙針對梨穗進口不穩定，17日已與農委會、三星地區農會一起研議。（三星地區農會提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭縣三星梨農對於中國禁止出口梨穗到台灣的傳聞，恐影響產值上億的三星上將梨產量，民進黨宜蘭縣長候選人江聰淵於今（22日）與地方人士前往農委會拜會副主委陳添壽，討論梨穗進口受阻問題，尋求協助；而縣長林姿妙也針對梨穗進口不穩定，17日已與農委會、三星地區農會一起研議。

三星區農會表示，三星上將梨黃金梨品系嫁接用的梨穗，多仰賴中國山東省進口，豐水梨則由日本進口；今年年初中國延遲出貨，梨農晚了約1個月才能作業，而後續想再向日本追加時，日本已下大雪，運輸問題無法出貨，加上今年因氣候寒害的問題，已造成產量大幅減少，憂心接下來梨穗問題。

江聰淵表示，在美國議長來台訪問後，傳聞來自中國壓力，要對台灣施壓，但三星上將梨主要品種是黃金梨，在梨穗進口來源單一情況下，本就容易受到國際貿易影響。希望政府與卓蘭鄉農會協調進口申請區塊，先度過今年需求問題；以長遠來看，屆請農委會就台灣梨業生產，做其他因應調整，以防類似情形再發生。

針對黃金梨梨穗進口不穩定，林姿妙與縣府團隊8月17日已和農委會、三星地區農會一起研議。農業處指出，短期朝向由三星地區農會擔任梨穗進口受理窗口，長期則擬與梨山果農合作，以國產梨穗生產為目標，包含不同來源、不同品種的梨穗為因應，確保梨穗供應穩定及維持品質。

農委會副主委陳添壽表示，請農委會就今年度需求的黃金梨梨穗數量，協請卓蘭農會繼續協助予以進口申請，以免改以其他管道所衍生的認證、檢疫等程序，無法銜接明年產季，同時也請同仁做好因應措施，以防單一進口管道受阻下而受到嚴重衝擊。

另，陳添壽說，政府一定會將農民收益放在做前面，對於梨穗相關事宜，政府會努力爭取，請梨農不要擔心。未來將協助派員在品系多元化來分散風險的前提下，輔導梨農改採嫁接甘露或幸水梨品系梨穗的替代方案，同時對於改以其他品種梨穗嫁接可能產生的權利費用等，政府也願意專案來研究看如何協助。