前往伊朗德黑蘭參加U18男籃亞錦賽的中華隊，22日第2場預賽碰上昨天遭到菲律賓痛宰64分的敘利亞，前3節卻意外陷入拉鋸戰，幸好中華隊靠著張俊生、陳軒兩人攜手在第三節尾聲拉開差距，最後以81比60擊退敘利亞，預賽2連勝且提前搶到8強門票，23日下午5點將跟菲律賓交手。

面對昨天遭到菲律賓以112比48痛宰的敘利亞，中華隊上半場明顯手感冰冷，半場投41中11，命中率僅2成68(比敘利亞半場3成21還低)，其中三分球投14中2，導致雙方打完上半場，中華隊僅以32比28領先，史魯齊還吞4犯。

打到第三節，中華隊還一度被敘利亞超前，幸好在第三節結束前夕，張俊生與陳軒聯手提供及時火力，幫助中華隊打完前三節，取得51比43領先；中華隊末節一開始就把差距擴大到雙位數，甚至最多領先到24分，比賽也宣告提前沒懸念。

來自上屆HBL冠軍光復高中的張俊生，攻下全場最高21分，外加6助攻、5籃板，陳軒也有15分進帳，郭俊言14分、7籃板，中華隊此役贏得有點辛苦的主因除了葉惟捷腳踝扭傷沒打，犯規次數更多達27次，其中包含史魯齊5犯畢業。