彰化縣徐姓女子，與丈夫在2015年6月間邀姨丈同遊伊朗，誆稱當地後續房市看好，鼓吹投資沿海別墅，憑靠三寸不爛之舌，順利借款250萬元，並約定隔年還款時，再給100萬元答謝金，結果還款的支票卻是「芭樂票」頻頻跳票，姨丈憤而提告，全案22日偵結，徐女遭檢方依詐欺罪起訴。

起訴書指出，徐女當年與丈夫共邀姨丈，3人前往伊朗旅遊，期間徐女安排參觀恰盧斯沿海城市，正在興建中的別墅社區，介紹當地氣候佳、人文好，且海景絕佳，便利裏海五國自由貿易，當地又有觀光飯店、知名店家及社區別墅林立，投資該城市未來具發展性。

起訴書指出，徐女當時誆稱投資當地沿海別墅，須27萬元美金，接著不久就能以60萬元美金賣出，說得天花亂墜，姨丈終於被說動了，一口氣借了250萬元給徐，雙方約定好隔年還款且給100萬元謝金，徐女卻未履行承諾，姨丈察覺有異立刻提告。

姨丈證稱，當時與徐女簽訂借貸契約，同意借款250萬元，約定隔年4月30日還款，徐女分別簽下90萬、260萬元支票各1張，給姨丈做擔保，於是將250萬元匯入徐女的帳戶後，未料隔年到了還款日，因徐女帳戶存款不足，未能兌現，姨丈驚覺受騙上當。

徐女辯稱，她與丈夫在2015年6月間邀姨丈同遊伊朗，借款契約書確實是她簽名，向姨丈借款，但其實是她自己忘記為何事借款，否認詐欺，並說匯款的公司帳戶是丈夫在管理，不知為何款項不足跳票，但檢方審理後，根據借貸契約書等證據，認定徐女涉嫌詐欺取財罪，全案偵結起訴。