財政部第20屆民間參與公共建設金擘獎完成初選，總共評選出15件入選案件，包括北市士林運動中心OT案、新北市土城醫院BOT案、溪頭自然教育園區住宿OT案等。

本次15件入選案件，其中「民間團隊獎」有10件、「政府團隊獎」有5件，公共建設類別涵蓋交通建設、衛生醫療、科技、文教及運動等設施，民間參與方式多元，包含BOT、ROT及OT。

我國一般PPP（公共私營合作制）大致分為五種，最常見的就是BOT案（民間興建、經營後移轉給政府）如國道休息站；ROT案（民間重建老舊政府房舍、經營屆滿後移轉給政府）像是華山文創園區。

另有OT案（政府建設、民間營運，屆滿後歸還政府）如高雄鳳山運動園區、彰化社頭清水岩溫泉露營區；BTO案（民間興建營運，政府以有償或無償取得所有權，屆滿後歸還政府）則有無償與有償兩種，案例如澎湖、桃園海水淡化廠。

而BOO案（配合國家政策，由民間機構自備私有土地投資新建，擁有所有權，並自行營運或委託第三人營運）多半是民間機構自己拿土地出來蓋國家建設，著名案例為各縣市焚化廠、大型物流中心、日月潭纜車等。

財政部表示，為進一步瞭解各入選案件實際執行、經營、監督及履約管理情形，後續將由評選委員親赴公共建設案件現場逐案進行實地查核，並召開複評會議，選出本屆金擘獎獲獎團隊，預計今年11月中旬舉行金擘獎頒獎典禮。