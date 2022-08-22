全球民航市場何時恢復疫前水準？美商波音商用飛機銷售暨行銷部產品行銷總監THOMAS D. SANDERSON在22日重申，公司仍維持2024～2025年才會完全復甦的預估；但對於全貨機市場看法較樂觀，預估貨機銷售仍有80％成長空間，相較2019年水準。

THOMAS D. SANDERSON表示，看好亞洲客貨運成長潛力，將加強開發亞洲市場。台灣預估最快10月BA.5疫情開始降溫後，會加速開放腳步，波音屆時將提出更新的市場展望。

波音今日舉行線上記者會，聚焦旗下787系列客機的推廣，前年9月美國聯邦航空總署針對787客機製造缺陷展開調查，去年5月暫停交機，直到今年8月10日恢復交機，總計已交付加未交付客機訂單共1,482架，來自全球84個航空業客戶。

THOMAS D. SANDERSON說，多國逐步開放邊境，有些市場的需求和供給正在同步成長，部分地區甚至回到疫前載運水準，關鍵就在於邊境開放政策，預估接下來亞洲航空客運市場也會跟上復甦腳步。

貨運方面，儘管客運航班增加，載貨艙位跟著提升，但還沒回到疫前水準，因此全貨機需求仍然暢旺，波音預期，全球貨機銷量相比2019年仍有80％成長空間，是有史以來對貨機最好的預估。