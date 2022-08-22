大陸疫情反覆，加上原物料下跌效益還來不及顯現，食品大廠南僑（1702）22日公告7月自結獲利2,566萬元，年減54.6％，也較6月縮水六成，創今年單月獲利次低。不過黃小玉、棕櫚油價格已見明顯回檔，待高價庫存原料清理完畢，南僑成本壓力將逐漸減輕，下半年獲利有機會倒吃甘蔗。

受今年初黃小玉、棕櫚油等食品原物料價格大漲，南僑面臨強大成本壓力，公司累積前七月稅後純益3.74億元，比去年同期大幅衰退37.2％，換算每股純益1.51元。

不過隨著美國聯準會帶頭升息打通膨，黃小玉、棕櫚油價格從5月開始反轉向下，相關原料價格已經回到烏俄戰爭爆發前。惟原料從採購到實際使用會有時間差，目前南僑仍在消化高價原料庫存，待庫存清理告一段落，南僑成本壓力將逐漸減輕，推升公司獲利向上。

南僑集團會長陳飛龍日前表示，南僑今年上半年獲利衰退主要是成本面臨挫折，但公司業務並沒有停止成長，他強調南僑已經走在正確的道路上，接下來將會愈走愈順。

南僑在上海A股掛牌的大陸子公司南僑食品集團（上海），今天也同步公布7月歸屬母公司淨利為108萬元人民幣（約新台幣477萬元），較去年同期大幅縮水93.7％。公司解釋，主要是大陸部分區域銷售仍受疫情影響；另外國際原物料行情雖然下跌，但因庫存及交貨期因素，成本反映有所滯後，7月成本仍處高位，對公司利潤產生一定影響。

倒是南僑仍看好大陸的大西部發展，本月初代子公司南僑食品集團（上海）公告，投資4.8億元人民幣（約新台幣21.3億元），於重慶設立全資子公司，除了原本位在沿海地區的上海、廣州、天津等生產基地外，南僑正式揮軍大西部，新據點將成為公司布局大陸西部及東南亞市場的生產基地，可就近生產供貨。有利南僑未來營運再拉出一波新成長曲線。