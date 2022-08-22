近日上海一名年約50歲、被稱為「安福路小公主」的中年婦人在網路上爆紅，她每天穿自製公主裙自信地走在安福路街頭，引來異樣的眼光，一度在網上引來各種酸言酸語，飽受疾病與藥物的摧殘的她，決定不顧他人議論，以餘生追求自由與青春的熱情感動了許多人，許多攝影師在路上等待拍攝她的照片，讓她成為上海安福路上一頁特殊的風景。
綜合陸媒報導，這位被稱為「安福路小公主」的50多歲中年婦人，身材偏胖、一頭短髮，經常在上海的安福路出現。她之所以被稱為「小公主」，是因為她每次出現時總是穿著蘿麗塔式短裙套裝，每套都精緻細膩，優雅大方，而且從不重覆。初期這種與其年齡身材不搭調的打扮引來不少路人的嘲笑，網路上招來酸言酸語，許多人說：「這位大嬸瘋了！」如今，則有愈來愈多的民眾欽佩其堅持自我的勇氣與毅力，不僅讓她成為網上熱烈議論的話題，也成為許多攝影師定點蹲拍的目標。
在網上暴紅之後，每天穿上自製公主裙加皇冠的安福路小公主背後經歷被報導了出來。原來她幾年前生了一場大病，在歲月與藥物的影響下，頭髮愈來愈稀疏、皺紋爬上了臉，身材與容貌都留下了時間的痕跡。看著自已外型與與健康不復以往，讓她渴望在有生之年能再一次自由自在做回自己。於是她選擇重新穿回年輕時最著迷的蘿莉塔公主裙裝，雖然身材變形買不到適合尺寸，只能動手為自己量身定製，而且還自我要求每天上街的穿搭不會重複。
愈來愈多的網友對她沉默的自我堅持深受感動，發出「把餘生活成自己喜愛的模樣吧！」的共鳴，不少攝影師駐足安福路拍下這位「安福路小公主」最美的自信 形象已成為安福路上最獨特的風景之一。有些陸媒為此評論說，滿是洋蔥的往事背後，「安福路小公主」讓人佩服她的自我堅持，也喚醒了民眾內心對自由與青春的渴望。
文章來源：圖中這位人稱上海安福路小公主……
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