近日上海一名年約50歲、被稱為「安福路小公主」的中年婦人在網路上爆紅，她每天穿自製公主裙自信地走在安福路街頭，引來異樣的眼光，一度在網上引來各種酸言酸語，飽受疾病與藥物的摧殘的她，決定不顧他人議論，以餘生追求自由與青春的熱情感動了許多人，許多攝影師在路上等待拍攝她的照片，讓她成為上海安福路上一頁特殊的風景。

綜合陸媒報導，這位被稱為「安福路小公主」的50多歲中年婦人，身材偏胖、一頭短髮，經常在上海的安福路出現。她之所以被稱為「小公主」，是因為她每次出現時總是穿著蘿麗塔式短裙套裝，每套都精緻細膩，優雅大方，而且從不重覆。初期這種與其年齡身材不搭調的打扮引來不少路人的嘲笑，網路上招來酸言酸語，許多人說：「這位大嬸瘋了！」如今，則有愈來愈多的民眾欽佩其堅持自我的勇氣與毅力，不僅讓她成為網上熱烈議論的話題，也成為許多攝影師定點蹲拍的目標。

受到疾病與藥物的摧殘的安福路小公主一度在網上引來各種酸言酸語的，現在愈來愈多的網民佩服其勇氣與自我堅持，讓她成為熱門網紅人物。（圖／抖音）

在網上暴紅之後，每天穿上自製公主裙加皇冠的安福路小公主背後經歷被報導了出來。原來她幾年前生了一場大病，在歲月與藥物的影響下，頭髮愈來愈稀疏、皺紋爬上了臉，身材與容貌都留下了時間的痕跡。看著自已外型與與健康不復以往，讓她渴望在有生之年能再一次自由自在做回自己。於是她選擇重新穿回年輕時最著迷的蘿莉塔公主裙裝，雖然身材變形買不到適合尺寸，只能動手為自己量身定製，而且還自我要求每天上街的穿搭不會重複。

上海的攝影師駐足安福路拍下這位「安福路小公主」最美的自信 形象，已成為安福路上最獨特的風景之一。（圖／小紅書）

愈來愈多的網友對她沉默的自我堅持深受感動，發出「把餘生活成自己喜愛的模樣吧！」的共鳴，不少攝影師駐足安福路拍下這位「安福路小公主」最美的自信 形象已成為安福路上最獨特的風景之一。有些陸媒為此評論說，滿是洋蔥的往事背後，「安福路小公主」讓人佩服她的自我堅持，也喚醒了民眾內心對自由與青春的渴望。