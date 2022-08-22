Google地圖自運作以來鬧出不少烏龍，先前街景照接連出現裸男、裸女常客，還有搜尋「亞馬遜雨林」一看竟是無碼照，不少用戶相當傻眼。近日又有眼尖網友發現，澳洲北昆士蘭（North Queensland）一處熱帶雨林顯示所謂的「幽靈圖像」。對此，民航局特別發聲解釋。

根據《每日郵報》(Daily Mail Online)報導，令人匪夷所思的Google地圖影像出現一架客機，推測可能坐落於昆士蘭東部湯斯維爾（Townsville）和北部凱恩斯（Cairns）之間卡德威爾山脈（Cardwell Range）的雨林；抑或飛機正在以難以置信的低空飛行。

報導指出，放大一看發現，該架灰色雙引擎飛機實為空中巴士A320系列或波音737，若它正在離開地表，很可能是往南飛往湯斯維爾。澳洲國家航空局(CASA)發布聲明否認有客機失蹤事件，並稱「這可能是航空學所謂的『鬼影』(ghost image)」，即一種光線反射或角度、視線影響產生的非事實成像。

對此，Google公司並未回應。其實地圖出現「幽靈圖像」事件頻頻上演，有時它意外成為破案的關鍵；2019年，有網友打開地圖，卻在美國佛羅里達州某處發現滅頂車輛，通報後警方趕到現場，發現一具失蹤超過20年的男子躺在裡面。