2022國家卓越建設獎，桃園再度囊括27件大獎，副總統賴清德頒獎，副市長高安邦代表出席領獎。（工務局提供／蔡依珍桃園傳真）

大有梯田生態公園。（工務局提供／蔡依珍桃園傳真）

中原埤塘生態公園。（工務局提供／蔡依珍桃園傳真）。（工務局提供／蔡依珍桃園傳真）

橫山書法藝術館。（工務局提供／蔡依珍桃園傳真）

中壢污水BOT。（工務局提供／蔡依珍桃園傳真）

大湳森林公園。（工務局提供／蔡依珍桃園傳真）

中路2號社宅。（工務局提供／蔡依珍桃園傳真）

2022國家卓越建設獎，桃園再度囊括27件大獎，其中中壢汙水BOT計畫、八德大湳森林公園景觀工程及桃園市推行道路養護成效式契約試辦計畫拿下3項特別獎，另有16件金質獎以及8件優質獎，副市長高安邦代表出席領獎，也邀請大家來桃園感受優質建設。

桃園升格邁入第8年，迄今是全台成長最快、進步最多的城市，在2022國家卓越建設獎中，桃園的建築、公園、道路及區段徵收等各項目皆獲獎，包括3項特別獎、16件金質獎以及8件優質獎。

工務局指出，「中壢汙水BOT計畫」是結合中央地方及民間力量，繼桃園汙水BOT案及埔頂汙水BOT案後，桃園第3個採促參方式施工的汙水下水道系統建設計畫，3個系統加起來的用戶接管率將涵蓋全市約8成用戶。

八德大湳森林公園則是將保一總隊大湳營區規畫為森林公園，不僅保留既有的逾3000棵樹木，也進一步復育自然物種，且營區內所保留的館舍，提供文化、社福、市民活動中心多元使用，成為八德新亮點。

「道路養護成效式契約試辦計畫」則是全國首創勞務、施工及維護契約，透過成效指標來管理道路生命周期及管控各路段路面損壞程度，以延長道路壽命，透過大數據分析，將過去被動「搶災模式」轉換成主動的「防災模式」。

其他得獎建設還有大園華興池、龍潭綠杉林公園、大嵙崁地質公園、羅漢松公園、頭洲魅力公園、街口溪生態水岸步道、虎頭山創新園區、楊梅鄭大模生態植物園、中原營區區段徵收工程、埔頂計畫區污水下水道系統BOT、文青水園水資源回收中心、老街溪護岸新建、龍潭停二立體停車場、楊梅四維社福館、中壢一號社宅、八德一號社宅、中路三號社宅以及航空城區段徵收等。

高安邦說，未來市府將持續在公共工程上追求更高的品質，在城市建設上追求創新與進步，提供更舒適、優質開放空間，讓市民感受「無聲的改變，有感的建設」。