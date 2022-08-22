「數位經濟夥伴關係協定」（DEPA）成員國日前宣布決定成立中國加入工作組。對此大陸商務部發言人22日表示，中方已全面做好加入DEPA的準備，與DEPA成員開展實質性談判，持續推進加入進程。強調中方願與各國共同塑造開放、安全的數位經濟發展環境，共用數位經濟發展紅利，為推動全球數位經濟發展作出積極貢獻。

8月18日，根據「數位經濟夥伴關係協定」（DEPA）聯合委員會的決定，中國加入DEPA工作組正式成立，全面推進中國加入DEPA的談判。

澎湃新聞報導，商務部發言人表示，2021年10月30日，中國國家主席習近平在出席二十國集團（G20）羅馬峰會發表重要講話時宣佈，中國決定申請加入DEPA。同年11月1日，商務部部長王文濤代表中國向DEPA保存方紐西蘭正式提出加入申請。自提出申請以來，中國與DEPA成員國智利、紐西蘭、新加坡開展了各層級對話，包括利用不同場合在部級層面開展深入溝通交流，與DEPA成員國舉行兩次首席談判代表會議、多次技術層磋商以及數位法律法規研討會，全面回答成員國提出的中國數位經濟管理相關問題。

商務部發言人稱，成立加入工作組意味著中方全面推進加入DEPA的談判。工作組將由DEPA成員政府代表組成，智利擔任主席，在工作組架構下與中國開展磋商，推進中國加入進程。

中國是全球第二大數位經濟體，正在加快數位化發展。中國申請加入DEPA並積極推動加入進程，是中國持續推進更高水準對外開放的重要行動。中國加入DEPA，有利於推動數位貿易領域擴大開放，與成員建立起規則相通、標準相容的一體化數位貿易市場，有利於擴展與各國在新興數位領域的互利合作，促進各方數位經濟發展。中國積極推動加入進程，也將增強DEPA作為更廣泛國際數位經濟規則的影響力。