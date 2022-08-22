中嘉寬頻｜北健舉辦「機智有線電視生活」一日有線電視媒體體驗營。(主辦單位提供／蔡依珍桃園傳真)

中嘉寬頻｜北健舉辦「機智有線電視生活」一日有線電視媒體體驗營。(主辦單位提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市政府新聞處今年與市內三家有線電視台合作，舉辦「機智有線電視生活」一日有線電視媒體體驗營，課程包含認識有線電視、了解媒體新聞產製作業、培養媒體識讀觀念等，首場活動在20日登場，當天共有25名國小中、高年級的學生，來到中嘉寬頻｜北健參加營隊，透過參訪實地了解媒體產業。

有鑑於現代小朋友都是數位原住民，營隊在媒體識讀課程中，邀請專業講師透過多元化的生活案例，以及趣味梗圖和影片，教導同學們如何從標題、訊息來源、撰寫者身分等角度，來分析新聞或訊息的可信度。講師也特別說明近期震驚社會的柬埔寨工作詐騙陷阱，列出四大誘騙民眾上當的話術，並不斷提問來刺激小朋友們思考，期盼能為學員打好媒體識讀的基礎。

擔任媒體識讀課程講師的南崁國中教務主任林鴻銘表示，媒體識讀教育課程必須從小扎根，希望透過課程培養同學們基本判斷訊息的能力，做到要查證、不輕易分享。營隊學員陳韋蓁也在上完課後，認同查證新聞的重要性，並表示回家會和家人們分享上課學到的判斷分析方式，保護大家不輕易受騙上當。

桃園市政府新聞處處長詹賀順表示，為了落實媒體近用權，新聞處每年都會與市內三家有線電視台合作，舉辦媒體體驗營讓學童參加，尤其近年來有線電視業者轉型提供數位新服務，小朋友也提前面對網路上龐大的真假難辨訊息，因此期盼藉由一整天在電視台深度參訪的營隊課程，增進孩子們對有線電視媒體的了解與認識，並培養正確的媒體素養觀念。

協辦營隊活動的中嘉寬頻｜北健總經理許巧妮，對桃園市新聞處舉辦有線電視媒體體驗營的用心表達十分肯定與支持，他說公司本身非常重視媒體識讀教育，時常走入學校與社區舉辦相關活動，推廣正確媒體素養觀念，因此這次特別請來全桃園唯一有系統教授相關課程的國中—南崁國中教師團隊，幫助學員們了解訊息眼見不一定為真。另外也在其他課程設計上，加入較多實際體驗的橋段，比如安排專業工程維修人員，現場帶同學手作電視線路；以及實際教小朋友化上主播裝容，配合錄製體驗讓他們了解化妝的重要等等，期盼藉此加深學員們對相關知識的印象。

除了培養媒體識讀素養觀念，中嘉寬頻｜北健也請來第一線跑新聞的記者，拿出攝影機向學員說明拍攝影片和新聞產製的流程，更特別安排專業主播，帶著小朋友們學習基本打底、上腮紅與口紅等化妝技巧，並來到攝影棚內，登上主播台錄製一則新聞播報，實際體驗主播工作。期盼藉由上述的課程和體驗，帶小朋友們認識有線電視媒體的作業。

參與營隊學員施昊學說，本來覺得男生化妝有些奇怪，但在上妝之後，不僅女生們變得很漂亮，男生們看起來也有變帥，而在他實際登上主播台，被強烈燈光包圍的時候，除了讓他體會到主播被萬眾注目的感受，也讓他確實了解主播化濃妝的理由。另一名營隊學員賴宇希則說，老師除了講解基本上妝步驟，也現場示範眼妝和打亮、上陰影等全妝技巧，讓他覺得十分新鮮，也在實際體驗播報新聞後，明白主播和記者工作的不容易與專業性。

另外，隨著網路成為現代民眾生活必需品，有線電視業者也轉型，在近年推出許多數位科技新服務，並透過營隊向學員們介紹，現場示範智慧機上盒如何連網操作，不僅可以直接在電視上觀看Youtube，還能搭配智慧音箱、視訊監視器等智能家電，提供全方位居家數位服務，吸引同學們目光，了解與時俱進轉變的媒體產業。

而在營隊最後，主持人也發下卡片，邀請大家寫下今天參加營隊活動的心得，並一一上台分享學習到的新知，期盼透過有線電視從業人員的現身說法，以及多元的體驗課程，讓小朋友們能在營隊中，初步認識電視媒體工作，並建立正確媒體素養觀念，成為聰明媒體閱聽人。