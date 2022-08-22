台中市議會今天進行教育文化業務質詢，針對日前1名現任女教師出面指控，25年前就讀國中時曾遭當時的男導師性侵，市議員張耀中、王立任、黃守達、張玉嬿、謝志忠及張家銨質詢時，要求市府主動清查是否有其他被害人，更呼籲其他受害者勇敢站出來。

台中市教育局長楊振昇表示，此案仍在調查階段，若調查發現事情屬實，一定會嚴懲加害者。副市長令狐榮達強調，目前已對嫌疑加害人暫時停職，也暫緩辦理退休，決不會讓涉嫌的加害人可順利退休領俸。

張耀中指出，此案已引發網友議論，許多人都在大玩猜猜看遊戲、比對狼師身分，甚至有同樣任教職的男校長感覺倒楣、怕被誣指為加害人；他呼籲教育局應有實際作為，不該讓狼校長有機會再犯案，也避免女性教師、家長及學生恐懼、不安。

市議員張家銨也要求，教育局應擴大調查面向，也要深入了解各校潛藏的危機，讓受害者有被害警覺。

王立任則說，在校園的霸凌或性侵案中，學生是弱勢的一方，教育局應更重視學校的輔導體系，及早察覺受害學生的行為變化，讓傷害降到最低。

楊振昇表示，多數的教育從業人員都是認真教學且兢兢業業，他呼籲受害者具名向教育局提出申訴，教育局受理後一定嚴格處理，此案若調查屬實，一定嚴懲重辦。

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