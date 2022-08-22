紙包不住火了？民進黨台北市長參選人陳時中挾衛福部前部長光環，但擔任疫情中心指揮官時曾被質疑3+11決策失誤，讓此破口在去(2021)年造成嚴重新冠疫情爆發。國民黨台北市議員徐巧芯曾質疑陳時中「3+11會議紀錄在哪」，陳時中則回「全部紀錄都在監察院」，但此說法今(22日)卻被監察院反駁說「沒有會議紀錄」，徐巧芯狂酸「打臉來得又急又快」。

徐巧芯今(22日)在臉書以「薛丁格的3+11會議紀錄」為標題發文寫道：「陳時中8/18被問『你說大巨蛋要公開透明，那3+11會議紀錄呢？』，於是霸氣回答『全部紀錄都在監察院！』」

她驚呼，「最關心時中的我本人嚇了一跳，之前不是說沒有會議紀錄，問一百次也沒有，無法憑空生出來嗎？怎麼突然出現在監察院？沒想到不到五天，監察院就公布3+11的報告，直接打臉陳時中——事實是：監察院也沒有會議紀錄！這個打臉來得又急又快，監察院，你講話要注意哦！」

網友回：「巧芯妳真的太棒了，時鐘的臉被打的啪啪響，真的是太誇張了」、「應該都公開上網給台灣人看看」、「不是應該要告前任指揮官瀆職嗎？追究責任」、「陳時中真的應該感謝廣大民眾擋下了數位中介法，不然我看他有多少500萬可以罰」、「想不到會議紀錄也跟小智的一樣要用量子力學來解釋了XD」。