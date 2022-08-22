台南2名警察今（22）日不幸殉職，目前警方展開全面追緝。網友起底發現，陳偉捷過去曾因失蹤、欠債2萬元等被PO上網協尋，而他的臉書帳號也曝光，最後的公開貼文停留在去年2月。

臉書粉專「黑色豪門企業」表示，陳偉捷犯案殺害2名員警後，隨著警方公開相關資訊，陳偉捷的國中同學也投稿分享他的臉書帳號；帳號最後的公開貼文寫著，「凹（拗）蠻也要有個限度，該我了，最好都吞下去」，似乎是與人結怨。

許多網友也紛紛湧入陳偉捷的臉書洗版，「人神共憤的王八蛋」、「垃圾還不出來嗎？」、「我相信你晚上會不好睡了」、「躲什麼快點出來面對」、「垃圾人渣，社會敗類」、「這種還娶的到老婆也是很厲害」、「毀了兩個家庭」。

台南2名員警曹瑞傑、涂明誠今日在安南區台江大道與北汕尾三路口處理機車竊盜案，沒想到卻遭陳偉捷攻擊後殘忍殺害，兩人送醫不治，陳偉捷則騎乘機車至土城高中，棄車洗滌血跡後逃逸。警方已尋獲機車、換洗衣物，目前正展開大規模搜捕中。