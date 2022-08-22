大陸穩經濟動作頻頻。受到大陸調降貸款利率激勵，滬鎳期貨22日大漲逾4.5%，領漲有色金屬，同時，大陸不銹鋼期貨也同步走高，終止上週連5日下跌的走勢。

此外，大陸鐵礦砂、鋼筋及熱軋期貨價也同步上揚，其中鐵礦砂較19日(上週五)上漲1.47％，收在690.5元人民幣，鋼筋上漲12元人民幣，收在4,010元人民幣，熱軋上漲24.5元人民幣，收在3,909元人民幣。

對此，鋼鐵業界人士表示，大陸為了搶救經濟，現階段除了鋼廠紛紛採取減產措施外，這次為了救房地產，也下調貸款利率，間接有利於鋼鐵業發展，具正面意義，後市發展值得觀察。

根據外電報導，大陸人民銀行22日調降貸款利率，其中1年期LPR調降為3.65%，下調5個基點，但5年期以上LPR則下調15個基點，來到4.3％，此舉與上次調整結構完全不同，凸顯在宏觀經濟下行壓力下，維穩房地產的政策目標明確。

鋼鐵專家表示，受此消息激勵，除上週五倫敦鎳價因印尼擬課徵鎳鐵出口稅反轉走高外，滬鎳22日為之大漲，主力合約價格終場每公噸收在17萬8500元人民幣，較上週五結算價大漲4.51％。

與此同時，大陸不銹鋼期貨也同步走高，主力產品合約價收於15,315元人民幣，較前一個交易日結算價相比上漲95元人民幣，漲幅0.62％。

市場人士表示，大陸央行此次調降貸款利率之後，後市於月底召開的人大會中，或進一步調整專項債限額，為專項債促進投資挪出空間，以有效擴大投資並帶動消費，預計短期滬鎳與大陸不銹鋼期貨可望呈現震盪趨穩的走勢。