金門地區今日新增97名COVID-19確診者，累計1萬2069例，約占常住人口18.17％。最新疫情狀況之二。（縣府提供）

金門地區今日新增97名COVID-19確診者，累計1萬2069例，約占常住人口18.17％。縣府宣布 ，幼兒BNT疫苗預定8月29日開打，呼籲家長幫家中嬰幼兒預約接種。

縣府說明，配合中央幼兒BNT疫苗預定8月27日配送到本縣，金門醫院及各鄉鎮衛生所預約及施打時間如下：金門醫院(電話：332875)自8月30日開始受理預約，之後配合健兒門診時段施打；金城鎮衛生所(電話：325059)自9月1日開始受理預約，之後暫定每周一、三下午施打；金沙鎮衛生所(電話：352854)自8月24日開始受理預約，8月31日開始施打，之後每周三、五下午施打；金湖鎮衛生所(電話：336662)自8月24日開始受理預約，之後為8月29日、9月5日、9月19日施打；金寧鄉衛生所(電話：325735)自8月24日開始受理預約，8月29日開始施打，之後為每周一、四下午施打；烈嶼鄉衛生所(電話：362078)自8月24日開始受理預約，之後為8月30日、9月6日、9月13日施打。

縣府提醒，上述施打時間會視疫苗到貨情形滾動式調整，家長帶幼兒施打前可先電洽院、所確認，並記得攜帶幼兒健保卡、兒童健康手冊。

地區指揮中心指出，近期國內本土疫情漸趨平緩，地區本土疫情也趨和緩，兼防疫長縣府秘書長陳祥麟今日邀集衛生局、民政處、社會處與行政處等單位，召開疫情小組會議，決議現行每日的疫情說明機制，將調整為每日於縣府臉書與衛生局臉書發布疫情圖卡，另於周一、三、五發布疫情訊息說明。如遇重大政策或疫情變化時，將適時發布相關政策或疫情說明。