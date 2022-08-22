台灣人不大熟悉美國印第安納州，此次州長侯康安（Eric Holcomb）為什麼來台灣，甚至簽了一個合作備忘錄（MOU）？是不少人的疑問，其實台灣與印第安那在多項領域有文化、教育、科技合作，這次除與台灣半導體供應鏈互動，也帶來在美排名前5的普渡大學，率先跟台灣系統大廠緯創簽署MOU。

經濟部今日在臉書指出，台灣與印第安納州也有著長久的友誼，除了在科技、文化、教育等領域有密切交流，台灣企業也到印第安納州投資設立工廠，或與大學合作建立半導體晶片設計中心。雙方在技術研發上，也是值得信賴的夥伴。

經濟部次長陳正祺今日代表經濟部，歡迎美國印第安納州長侯康安（Eric Holcomb）來訪，雙方也在外交部 及相關部會、與美國在台協會 AIT 的見證下，共同簽署「台灣印第安納經濟合作及貿易關係瞭解備忘錄」，經濟部以臉書發布新訊指出，

此MOU目的在加強「經貿投資」、「供應鏈韌性」及 「學術合作」，從產業擴大到產學，開啟雙方經貿關係的新篇章：「世界好友來訪，經貿合作＋1！」

經濟部指出，台灣和美國，不只共享民主自由的價值觀，在經貿合作上也是堅實的夥伴。從去年建立經濟繁榮夥伴關係對話（EPPD）、台美科技貿易暨投資合作（TTIC）架構，再到今年啟動台美21世紀貿易倡議的雙邊談判，台美的經貿關係，一直持續地深化。

陪同來訪的普渡大學工程學院院長暨下任校長蔣濛 (Mung Chiang)，也和緯創董事長林憲銘簽署「產學合作MOU」，未來三年共同研發可用於智慧工廠管理平台之分散式處理系統，同時將提供兩到三位獎學金名額給在普渡就讀的台灣學生，共同參與此一研究計畫，培育優秀人才，期望能對社會及科技發展作出貢獻。