台南市第二分局民權派出所曹姓、涂姓員警今（22日）上午追捕涉嫌偷竊機車的嫌疑犯，卻遭嫌犯砍殺，2人均傷重不治。收治涂員的安南醫院表示，涂員到院時已OHCA，手部、臉部與脖子均有疑似刀傷的傷口，經搶救40分鐘仍回天乏術，目前遺體移往台南市立殯儀館，網紅鳳梨（吳泓逸）見狀發文，曝出事的是友人親屬，心裡更加難過。

鳳梨今日在社群平台發文，表示看到台南殺警案的新聞，驚訝又傷心，「今天一忙完看到新聞本來只是震驚一下，後來仔細一看是友人的親屬心裡更是難過，年輕優秀的警官人生才正要開始，R.I.P」

不少網友也留言：「連警察都敢殺害，這還有王法嗎？這真的太誇張了」、「真的都好年輕」、「把嫌犯免費送到柬埔寨」、「人生...充滿無奈..」、「真的是太大膽連警察都敢殺太無法無天了」、「好難過的新聞」、「願二位警察一路好走，請家屬節哀。兇手趕快被抓到」、「兩位警察大人是我同學的同事，一路好走」。

台南市警二分局民權派出所兩名員警凃明誠、曹瑞傑，22日上午10時許處理機車竊盜案，先開巡邏車前往安南區尋車，負責受理的陳姓員警騎機車稍後趕到現場，卻在台江大道與北汕尾三路口，發現2警已倒地不起，趕緊通報消防局，竟發現2警已遭持刀殺害被奪槍，員警身上的24發子彈都被劫走。