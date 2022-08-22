行政院長蘇貞昌今（22日）下午接見日華議員懇談會會長古屋圭司及眾議員木原稔。（行政院提供）

行政院長蘇貞昌今（22日）下午接見日華議員懇談會會長古屋圭司及眾議員木原稔。古屋圭司致詞時表示，日本5縣市食品出口台灣問題能盡快得到「完全解決」，同時表達日方相當關注台灣高鐵新購列車案。蘇貞昌則表示，日華懇2020年度基本方針支持台灣參與世衛組織和加入CPTPP，要表示感謝。

古屋圭司表示，他和前首相安倍晉三有相同政治理念，特別是在外交和戰略上合作因應情勢變化及印太構想，「我們必須繼承並用實際行動來實踐，才能告慰安倍在天之靈。」中國軍事挑釁為東亞區域帶來極大威脅，「台灣有事就是日本有事，等同日美同盟有事。」

古屋圭司說，感謝蔡總統在疫情初期捐贈200萬枚口罩給日本，日華議員懇談會一向支持台灣加入WHA，過去台灣也曾以觀察員身分參與，「中國的反對毫無道理」。他個人和日華議員懇談會都贊同支持台灣加入CPTPP。

古屋圭司也提及日本5縣市食品出口台灣議題，在蔡總統領導之下獲得部分解決，但仍有部分問題，期盼盡快獲得完全解決，同時也向蘇貞昌表達日方相當關注台灣高鐵新購列車案

古屋圭司表示，台灣高鐵是日台合作最具體的象徵，日本新幹線在安全、準確度和技術上都是世界第一，盼相關人士、政府部門，能夠從旁協助，使這個問題獲得圓滿解決，日方也願意把相關技術給台灣。

蘇貞昌表示，日華懇顧問、前首相安倍晉三對台灣極為友好，尤其安倍的名言「台灣有事就是日本有事，等同日美同盟有事。」讓人非常佩服，非常懷念安倍晉三；日華懇2020年度基本方針支持台灣參與世衛組織和加入CPTPP，都是真知灼見，他要對此表示感謝。