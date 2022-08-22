民進黨正國會22日發起「台灣正連線Online」活動，推動台灣國家正常化。（立委蔡適應提供／陳彩玲基隆傳真）

2022年地方九合一選舉將至，民進黨正國會22日發起「台灣正連線Online」活動，推動台灣國家正常化。基隆市長參選人蔡適應致詞時表示，應透過國際城市交流，打破中國封鎖，並以國人安全作為核心價值。

蔡適應提到，中國威脅傷害台灣的經濟及產業，軍演也危害基隆北方三島的漁業及國際航運活動，為維持台海和平，每位縣市參選人應該追求台灣人的安全；另外要突破對岸封鎖，除傳統外交策略外，推動國際城市交流也是重要議題。

蔡適應指出，結交國際盟友，不再只是外交國防委員會的事情，台灣每座城市都該積極和國際交往，並提及基隆市長林右昌大力推動姊妹市交流，注入更多國際友人力量、保衛台灣人，他認為，城市交流應該當成共同政見，讓台灣走出國際。

最後，蔡適應說，對手在中國軍演威脅台灣時，選擇沈默、不說話，無視中國的蠻橫無理，自己則不同，不論過去或現在，都會捍衛台灣的民主制度、為基隆人發聲，他會接下林右昌的棒子，積極讓基隆成為國際喜愛的台灣門戶，透過國際交流，結交國際友人，打破中國的封鎖，讓台灣更加安全。