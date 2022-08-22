政府「悠遊國旅補助方案」上路迄今，補助經費已剩不到一半，預估最後9月中即將用完，歡光局提醒民眾先用先贏，加上暑假亦進入尾聲，為搶最後倒數商機，台北晶華、JR東日本、天成飯店集團旗下台北天成大飯店、台北花園大酒店及天成文旅-華山町等飯店，以及關西六福莊再祭一波住房優惠全力搶市。

疫情趨緩加上暑假，宅家悶久的民眾紛紛走出家門旅遊度假，帶動國旅市場報復性消費，加上「悠遊國旅」補助方案助攻，全台觀光飯店7月住房率齊揚，其中來自國旅補助效益逾10%。

按觀光局統計，國旅補助7月15日正式上路至8月15日，自由行住宿補助約21億元預算已用掉11.45億元，一個月就用掉了逾5成預算，照此推估9月中預算就有可能用罄。為鼓勵民眾先用先贏，觀光飯店針對此再推一波住房促銷「搶錢」。

台北晶華酒店強打「加碼補『住』．買一晚送一晚」住房專案，9月底前週日至週三連續入住12坪精緻客房兩晚，第一晚4,100元、第二晚2,600元，搭配國旅補助最高可折抵2,600元，相當於第二晚免費，入住房客可以再享自助式早餐買一送一禮遇，以及高鐵車票75折起的加購優惠。

JR東日本大飯店台北即日起至9月底推出「一週年慶住房優惠專案」，平日入住都會客房一泊一食4,000元起，行政客房一泊一食享有行政酒廊禮遇，專案優惠5,400元起。關西六福莊推出學生限定「我們這一班 住房專案」，只要出示一張學生證，最多6位好友同行，於9月1日至9月30日間入住、18,000元起+10%，並加碼贈送專車定點來回接駁服務。

成飯店集團旗下台北天成大飯店、台北花園大酒店，以及天成文旅華山町自即日起至9月15日止推出平日「青春暢遊-持學生證7折優惠」，出示學生證電話訂房，8月29日至9月29日止入住，可享官網價再7折優惠，雙人房1,540元起，三人房1,960元起，四人房2,380元起。