遠傳電信22日宣布，即日起於遠傳網路門市購買iPhone 13系列指定機款空機，最高省3,512元，快閃優惠只到8月底，同場加映安卓系列手機空機優惠，包含Samsung、SONY、Vivo、ASUS等熱銷機款，最高降4,000元。

遠傳網路門市iPhone 13系列空機快閃下殺，即日起至8月31日，指定機款不限顏色，iPhone 13 128G空機優惠價22,388元、iPhone 13 Pro 256G優惠價33,388元、iPhone 13 Pro Max 128G和256G分別為34,880元和37,580元，免抽即送888 Happy Go點數。

對於同樣擁有廣大忠實用戶的安卓陣營手機，遠傳網路門市也祭出Samsung、SONY、Vivo、ASUS等各大廠牌指定機款空機優惠價，8月31日之前，不論是頂級規格的旗艦機、或是萬元左右高性價比的熱門手機，最高可折4,000元。

近期熱銷的SONY Xperia 10 IV (6G/128G)，空機原價12,990元，促銷價8,990元，下殺七折。Samsung Galaxy S22 Ultra (12G/256G)促銷價34,900元、SONY Xperia 1 IV (12G/256G)促銷價32,990元，分別降4,000元。Samsung Galaxy S22+ (8G/256G)空機也可省下3,000元，降後28,900元。