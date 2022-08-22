綠營老是說一套做一套？民進黨政府近日連連出包，包括林智堅論文抄襲護航、柬埔寨拐賣台灣人束手無策、疫苗採購合同黑箱封存、《數位中介服務法》威脅言論自由等。臉書粉專「政客爽」今(22日)不忍了發文大酸：「抗共保台，抗綠共保台灣，全民一起送民進黨回去當在野黨」。

政客爽做一圖問：「民進黨的良心在哪裡？」舉出4個綠營說一套做一套的熱門議題，首先是「民進黨說要緬懷鄭南榕，實際上是『朕難容』」，諷刺《數位中介服務法》戕害言論自由。其次是「民進黨說要堅持對的主張，實際上是『放任抄襲』」，明指為了護航林智堅參選桃園市長，即便知道他論文抄襲仍硬挺。

再來是「民進黨說要捍衛台灣，實際上會『霸凌救助台灣人的英雄』」，痛批網紅Bump從詐騙集團手中救人，卻遭到綠營為了顧面子而給予各種抹黑。最後是「民進黨說要公開透明，實際上『政府採購疫苗合同要封存30年』」，大酸衛福部前部長、台北市長參選人陳時中面對質疑的閃躲態度。

網友表示：「豺狼當道，虎食鯨吞；沒有了良心，祇剩下狼心與黑心。貪腐不饜」、「下架民進黨救台灣！否則如果讓民進黨繼續這樣搞遲早萬劫不復」、「絕對下架禍國殃民的民進黨，否則台灣遲早會被淘空」、「讓民進黨封存30年」、「美國國父喬治華盛頓曾說，為什麼一個政權要禁止言論自由？1. 它過去做了壞事，怕人們提起；2. 它正在幹壞事，怕人們批評；3. 它準備幹壞事，怕人們揭露。總之，禁止言論一定與壞事有關，絕對不會是好事！」