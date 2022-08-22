范成章在MV裡與男模熱吻。（成馬赫娛樂提供）

范成章在MV裡與男模熱吻。（成馬赫娛樂提供）

被封為「最帥花藝師」、曾主演熱門BL劇《饞上你》的范成章，近日推出新單曲〈Ain't Nothing〉，拍攝MV時他「假戲真做」，在導演安排下與西班牙男模耳鬢廝磨，原本劇情因疫情沒有安排接吻畫面，但為求完美，團隊決定以借位拍攝，沒想到2個大男孩太入戲，居然直接親起來。

范成章在MV中與西班牙男模身騎黑馬置身在一望無際的歐洲森林，互相摸臉揉腰，展現「男上加男」的曖昧情慾，網友大喊超養眼，MV更登上信義區和泰國曼谷市中心的街頭，是繼上支作品〈8秒 8 Seconds〉後，范成章獨特的個人魅力再次席捲回歸，令不少粉絲充滿期待。

其實這首單曲是紀念范成章年少時期在國外的一段異國戀情，當時雖愛得很瘋狂，但相愛的2人卻被迫分開，直至今日，這份愛的火苗仍在心中燃燒，也因此有了靈感想把這份悸動用歌曲記錄下來。單曲MV遠赴德國拍攝，拍攝前范成章被導演下達「減肥令」，讓原先比對手男模還要精壯的范成章幾乎餐餐吃沙拉，只為了完成導演在鏡頭上呈現的「基情」視覺效果，一幕在車站告別的場景，導演取景上充滿巧思，透過一動一靜的變化流露兩人不得不分開的心情轉變，讓人內心十分糾結，彷彿是在紀念每段刻骨銘心的愛戀。

范成章因在東區開設花藝店，被粉絲封為「最帥花藝師」，事實上，范成章經常受邀國際大品牌出席品牌發表會、時尚走秀等活動，曾獲邀米蘭時裝周、巴黎時裝周等國際時尚活動。IG上也能看得出來他對於時尚非常有想法，穿搭照一發就是破萬按讚，這樣的時尚觸覺也體現在這次的MV當中，有一幕開趴踢的鏡頭，范成章為了將這個畫面帶出藝術和國際感，與導演實驗了許多光影、人物的變換，彷彿在看《拜金女王》的電影般，讓踏不出國門的歌迷也能享受MV中每個精心製作的場景。