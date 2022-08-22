空氣品質變好了，數字看得到！台中市政府推動空品改善，截至今年8月18日，細懸浮微粒PM2.5濃度為每立方公尺達12.8微克，創下新低紀錄，不但符合台、日空品標準的15微克以下，更逼近美國標準的12微克。

台中市政府環保局表示，在市長盧秀燕就任前，台中市PM2.5年均值約為21.3微克，市府這3年多來積極推動改善空汙的多項政策，果然有所收穫，根據環保署監測數據顯示，到8月18日為止，台中市PM2.5平均值達每立方公尺12.8微克、相較2018年同期的19.7微克，共改善6.9微克，改善率達35％，也創下歷年空品最佳的紀錄。

環保局指出，台中市近幾年推動的空汙政策包括有推動重大空氣汙染管制自治條例、加嚴汙染源排放標準、深度稽查重大固定汙染源及補助老舊車汰換、推動電動車倍增與電動車輛充換電站、推廣企業環保車隊等，另也積極推動公共運輸、輔導改採環保祭祀、改用益菌肥翻耕等。

此外，環保局大力推動使用智慧科技維護空氣品質，倍受肯定，環保局表示，本月24日將在「智慧科技維護空品成果發表會」中，展現台中市建置雲端影像智慧辨識平台監控工廠汙染排放、空品感測器物聯網應用成果。