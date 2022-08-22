國防部今(22)日表示，迄傍晚5時止，偵獲共機15架次(其中逾越海峽中線及其延伸線進入西南空域11架次)、共艦5艘次，持續於台灣周邊海空域活動。國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

國防部偵獲 共機8架次逾越海峽中線
今有共機51架在台海活動 25架逾越中線
桃機疑無人機闖入影響9航班 其中1航班轉降高雄
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