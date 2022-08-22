今11架次共機逾越中線、進入西南空域 20:152022/08/22 中時 周毓翔 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 共機今晚過中線、進西南空域11架次。（國防部提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國防部今(22)日表示，迄傍晚5時止，偵獲共機15架次(其中逾越海峽中線及其延伸線進入西南空域11架次)、共艦5艘次，持續於台灣周邊海空域活動。國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。 國防部偵獲 共機8架次逾越海峽中線 今有共機51架在台海活動 25架逾越中線 桃機疑無人機闖入影響9航班 其中1航班轉降高雄 #共機 #西南空域 #大陸 #架次 #艘次 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 伍佰首次大鵬灣演出連唱11首嗨爆 屏東夏日狂歡祭累計入園破百萬人次 23:412022/08/20 生活 竹市消防電子化簿冊介接119即日起上線 15:242022/08/22 寶島 無息借款助家長籌贖金 救出11人 04:102022/08/21 社會新聞 被要求先公開3＋11會議紀錄 陳時中：檔案都在監察院逐一審視 12:212022/08/18 政治 嘉義縣聯合捐助119萬 扶助200名弱勢學子安心就學 17:242022/08/20 生活 美台正式啟動21世紀貿易談判 首輪預計秋天登場 12:152022/08/18 國際 蔣辦酸3＋11成陳時中化膿傷口 一被碰到就動怒 16:162022/08/18 政治 陳時中再否認3＋11破口 黃珊珊嗆：請為死亡800餘人道歉 11:352022/08/19 政治 《國際產業》現代汽車零組件分公司 11月可望正式分拆 16:212022/08/18 財經 人口販運案徐國勇拜會 法務部：現偵辦被告111人、羈押37人 17:222022/08/19 社會 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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