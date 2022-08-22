台股今年累計至7月跌幅超過兩成，證交所統計今年度至7月，證券商經紀手續費收入因大盤總成交值衰退而較去年同期減少38.38％，證券商自營業務呈現淨損失，且較去年同期衰退224.64億元、115.05％；承銷業務淨利益亦較去年同期衰退13.48億元、41.04％，全體證券商稅後淨利236.55億元，較去年同期衰退446.58億元、65.37％。

證交所統計，7月份全體證券商稅後淨利52.02億元，較上月成長22.11億元、約73.92％。累計1至7月全體證券商稅後淨利236.55億元，較去年同期衰退446.58億元、65.37％。

證交所指出，7月大盤總成交值約4.832兆元，較上月減少4.96％，證券商經紀手續費收入較上月減少；7月自營之證券評價利益較多，使證券商自營業務淨利益較上月

成長約7.42億元、210.2％；7月承銷之證券評價損失較少，使證券商承銷業務淨利益較上月成長3.13億元；整體而言，本月份全體證券商稅後淨利52.02億元，較上月成長22.11億元、73.92％。