主計總處今（22）日公布7月失業調查，受畢業季影響，失業率升至3.78％，為近九個月最高，但排除季節因素後的「季調失業率」反而降至3.68％，顯示先前受疫情影響的就業情況，已漸改善，就業市場已漸好轉。

國勢普查處副處長陳惠欣表示，每年畢業季期間由於十多萬畢業生投入尋職行列，因此歷年6～8月失業率都會升高，今年7月情況也一樣，比6月失業率略微升高。不過，值得注意的是，因業務緊縮而失業的人數、週工時未達35小時的人數，於7月都呈減少，這說明就業情勢已在好轉。

今年4月疫情升溫以來，因經濟因素致週工時未達35小時的人數一度逼近30萬，到7月時已降至27.4萬，而因業務緊縮而失業的人數在連續兩個月上升後，7月也減了1千人。

陳惠欣表示，雖然7月失業率3.78％創了近九個月最高，但排除季節因素，觀察前述兩項指標後會發現，失業情勢已有改善，由於畢業季對就業的影響高峰在8月，因此8月失業率研判還會再升高，但9月失業率就會回降。