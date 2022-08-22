意法半導體（STMicroelectronics，簡稱ST；紐約證券交易所代碼：STM）推出STM32Cube.AI version 7.2.0，這是微控制器廠商推出之首款支援超高效深度量化神經網路的人工智慧（AI）開發工具。

STM32Cube.AI將預先訓練好的神經網路轉換成STM32微控制器（MCU），其可以執行優化的C語言程式碼，是充分利用嵌入式產品有限的記憶體容量，以及運算能力所開發出的尖端人工智慧解決方案重要工具，將人工智慧從雲端轉移到邊緣裝置，能夠為應用帶來巨大優勢，其中包括原生隱私保護、確定性即時回應、更高的可靠性和更低的功耗。邊緣人工智慧還有助於優化雲端運算使用率。

現在，透過支援qKeras或Larq等深度量化輸入格式，開發者可以進一步降低神經網路程式碼量、記憶體佔用和回應延遲，這些優勢為邊緣人工智慧提供出更多潛力，包括經濟型應用和成本考量應用。

因此，開發者可以打造邊緣裝置，例如，兼具功能和性能之電池續航更長的自供電物聯網端點。從超低功耗Arm Cortex-MCU微控制器，到利用Cortex-M7、M33和Cortex-A7內核心的高性能產品，意法半導體的STM32系列為開發者提供了許多適合的硬體平台。

STM32Cube.AI 7.2.0版還增加了對TensorFlow 2.9模型的支援、改善內核心性能，亦新增scikit-learn機器學習演算法和開放神經網路交換（Open Neural Network eXchange，ONNX）運算子。