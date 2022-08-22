大陸中國人民銀行非對稱調降8月貸款市場報價利率（LPR），1年期降幅雖小，但是5年期降幅則超過市場預期。分析人士認為，此次降息目標在於穩定房地產市場的目標明確，突出在宏觀經濟下行壓力下，大陸官方著重於運用金融工具定向支持樓市，已是當前政策重點。預計未來穩經濟、撐地產的貨幣寬鬆通道仍未關閉，針對房地產貸款利率仍有持續調降空間。

香港《經濟日報》引述專家分析指出，大陸央行22日公布8月貸款市場報價利率，1年期LPR為3.65%，下調5個基點，5年期以上LPR為4.3%，下調15個基點。這是歷次MLF降息後首次出現5年期LPR降幅高於1年期LPR的情況。

報導說，5年期LPR是中長期貸款的定價基準，尤其是購屋貸款的定價基準，其單邊大幅下調主要是為了穩定房地產市場。今年5年期LPR降幅已達35個基點，而在此之前2年多（2019年8月-2021年12月）降幅僅為20個基點。

凱投宏觀（Capital Economics）大陸經濟學家Sheana Yue表示，LPR報價下調將減少存量貸款的利息支付，減輕負債企業的一些壓力，同時這也會壓低新增貸款的成本。5年期利率更大幅度的下調表明，人行尤其擔心房地產市場的問題。

凱投宏觀認為，目前貸款需求疲弱的部分原因是結構性的，反映了對房地產市場的信心喪失，以及中國新冠疫情清零政策的再三干擾造成的不確定性，這些都是貨幣政策無法輕易解決的問題。總而言之，從人行最近的所有聲明中得到的印象是，政策正在放鬆，但不明顯。預計在今年剩下的時間裡，人行還會兩次下調政策利率，每次10個基點，同時維持下一季度還將下調存款準備金率的預測。

展望未來，宏觀政策將繼續保持穩增長取向，大陸物價走勢整體可控，海外央行政策收緊步伐趨於放緩，LPR報價還有一定下調空間，其中5年期LPR將延續更大幅度下調勢頭。