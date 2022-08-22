由劉瑞琪、呂紹齊、林辰唏、謝其文、邱逸峰、胖球、張城熙等人主演的客家電視台電視電影《最後一封情書》，22日舉辦開鏡儀式，該劇為全民大劇團原創舞台劇，透過愛情喜劇包裝嚴肅難懂的善終議題。原本就是舞台劇版女主角的劉瑞琪表示，希望透過這齣戲，能提供大家在現實生活面對生死抉擇時的一個可能性。

劉瑞琪劇中飾演因腦癌而重拾夢想並簽署安寧醫療的女強人。對於余苑綺病逝前曾用手勢向家人表達「讓我走」的意願，當時余天夫婦痛哭失聲不捨放手讓女兒離開，劉瑞琪也表示心疼：「在戲劇裡面我們可以很客觀地做決定，但在現實生活中，病人的痛苦與家人的不捨會互相拉扯。」

導演謝念祖表示，《最後一封情書》裡面最難的也是為親人做抉擇，「但是我們要相信，做出來的抉擇最終無論是什麼，這些抉擇的出發點都是出自於愛。」

《最後一封情書》舞台劇版2019年首演時，林辰唏才經歷母親離開的傷痛，她表示這齣戲幫了她許多，這次改編成電視電影，她笑說即便已經熟悉劇本，但實際開始排練時，仍然十分挑戰，「影視是不同的表演方式，而且要把客語變成像是母語一般的本能，真的很不容易。」

林辰唏以前總習慣工作把兒子帶在身邊，現兒子已上幼稚園，她笑說自己花了點時間適應小孩不在的空巢期，「但發現自己多了很多時間，終於可以把以前沒時間追的劇，全部都補上」。林辰唏平常個性大喇喇，這次在劇中飾演女主角的女兒，因害怕媽媽生病離開，總是神經緊張，兩人戲中雖彼此相愛，卻總是相處就吵架，從不理解到把愛說開，母女之情令人動容。

這次飾演林辰唏丈夫的邱逸峰，表示非常開心首次參與全民大劇團的演出，更期待之後能在劇場的合作。擔綱男主角的呂紹齊劇中與謝其文演出一對詐騙叔姪檔，專找寂寞的貴婦為下手對象，以騙財騙色不動真心的方式，陪伴她們走完最後一哩路，並賺取「遺產」報酬。沒想到兩人在詐騙女主角(劉瑞琪)的過程中，男主角(呂紹齊)竟把自己的真心賠了進去。身為專業劇場演員的呂紹齊，此次為第一次參與影視演出，導演笑說紹齊上過兩次課，下一次排戲就可以自己創造出劇本之外的台詞了，連原本就是客家人的劉瑞琪也稱讚太厲害，呂紹齊說：「客語文法跟中文很像，反而沒有英文困難。」而跟客家電視台有許多合作經驗的謝其文，說自己是劇場出身的，很開心可以看到更多好的劇場作品能影視化。