台股自7月12日低點反彈以來，近期表現震盪，仍在月線上，在周線、季線之下。投信法人分析，短多趨勢未改變，技術面已見止跌訊號，但消費產品還在下修出貨量，操作上仍以控制波動度為主要方向。

日盛精選五虎基金投資團隊指出，美國7月CPI降至8.5％，通膨降溫，聯準會激進升息腳步有望放緩，後續持續關注美國CPI數據是否能持續有效滑落，以及油價走勢。台股量縮在資金變少的情況，布局上更要聚焦獲利成長的產業，避開衰退中的產業。

富蘭克林華美台灣Smart ETF基金經理人林承漢表示，先前造成通膨主因已開始舒緩，加上幾項經濟數據顯示推高全球通膨關鍵指標已有所改善，而花旗也認為，未來幾個月因商品帶來的通膨壓力將放緩，有助央行未來利率政策的調整。

富蘭克林華美投信認為，為了避免市場震盪，投資人不妨趁台股拉回，利用Smart ETF多因子篩選策略，逢低進場，中長期投資。

群益長安基金經理人王耀龍表示，近期市場觀望心態較強，觀察後續在外資賣壓減弱、內資持續護盤與美股走勢轉強下，指數跌破前低的機率降低。

元大投信表示，近期地緣政治緊張升溫，一度壓抑台股上漲動能，不過隨著利空消弭，台股行情有回穩跡象，預期後市逐步回歸基本面。