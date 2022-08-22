SOGO復興館不二糕餅蛋黃酥 ，340元6顆、680元12顆。（SOGO提供）

SOGO復興館獨家香港皇玥流心貓山王榴槤月餅6入， 1198元。（SOGO提供）

新光三越虎屋小形羊羹，登上伴手禮預購榜首，8月25日起於信義新天地A8「日系伴手禮選物店」登場。（新光三越提供）

新光三越烏雞庵烏骨雞金箔蛋糕，8月25日起於信義新天地A8「日系伴手禮選物店」登場，900元，（新光三越提供）

Breeze Super岡山雙色葡萄木質禮盒，特價9680元。（Breeze Super提供）

Breeze Super半島精品店迷你名茶奶月餅8入，推薦價1788元。（Breeze Super提供）

百貨中秋預購熱烈，業者觀察，今年以老字號名店月餅、頂級水果禮盒等最受歡迎，包括SOGO引進中部的搶手蛋黃酥到台北，一開賣就引發上百組顧客排隊，日賣上萬顆；而日本進口的獨家伴手禮、頂級萬元水果等都是今年送禮市場焦點。

遠東SOGO台北店及天母店，即起至9月11日推出「摘星盛月中秋禮坊」，精選超過百款禮盒，包括米其林星級美味大賞、廣式、傳統、創意月餅及西式甜點，還有養生禮盒及優質鮮果禮盒等。

特別的是，復興館於上周日（21日）日起，邀請全台最搶手的蛋黃酥「不二糕餅」快閃，吸引大批消費者排隊搶購，人潮擠到捷運站內，早上8點45分起開始發放號碼牌、9點開賣，首日便發出160張號碼牌，半小時內完售，今（22日）更共賣出1萬2300顆蛋黃酥，中午前就不再開放排隊。SOGO表示，「不二糕餅」快閃會一路賣到9月9日，每人一次限購36顆，因是每日從台中本店直送，故貨量不一定。

而改裝後的SOGO忠孝館B2也帶來新氣象，包括有40年歷史的漢餅老牌「三統漢菓子」全新進駐，復興館也獨家販售「香港皇玥流心貓山王榴槤月餅」等名品。9月1日至9月18日刷指定信用卡單日5000元起，最高可換SOGO 4%電子抵用券。

新光三越統計中秋預購熱銷榜，其中日本皇居御用「虎屋羊羹」，開賣首周銷售突破1500條登冠，另首度來台的「Baked Mallow奶油棉花糖夾心千層派」、「烏雞庵烏骨雞金箔蛋糕」等也是早早被搶購一空。新光三越表示，獨家打造的日系伴手禮選物店TASTE JAPAN，，首店將於8月25日至9月12日，在信義新天地A8 B2快閃登場，屆時都會販售這些日本伴手禮，予顧客充分體驗選購。

Breeze Super微風超市觀察，中秋預購仍以老字號名店月餅禮盒、頂級水果禮盒、新鮮肉品等銷售最佳，近期以香港半島酒店的「迷你名茶奶黃月餅」、「主廚推薦奶黃月餅」最受好評，新崛起的皇玥也急起直追，都是奶黃系老饕的最愛；BREEZEONLINE微風精品線上，今年也攜手世界麵包大師王鵬傑，推出線上獨家限量聯名中秋禮盒，限量30盒。

另Breeze Super延續去年好評的長野麝香葡萄禮盒，今年的岡山雙色葡萄木質禮盒，近萬元的售價，60組限量預購搶攻頂級送禮市場。