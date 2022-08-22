大陸國台辦今（22）日發布答記者問，指出有台媒報導，國民黨副主席夏立言近日出訪大陸，民進黨就此指責攻擊國民黨並進行惡意炒作，大陸國台發言人馬曉光說，國民黨副主席夏立言率團來訪，中央台辦和有關方面、地方單位與訪問團交流交往是理所應當，沒有什麼值得大驚小怪。

馬曉光表示，多年來中國共產黨與中國國民黨在堅持「九二共識」、反對台獨的共同政治基礎上，保持維護互信，加強交流合作，為推動兩岸關係和平發展、增進兩岸同胞福祉、維護台海和平穩定發揮了重要積極作用。

他說，民進黨對此進行惡意炒作是進一步暴露其頑固謀獨、挑釁大陸、干擾破壞兩岸交流合作與兩岸關係和平發展的政治本性。

夏立言從21日啟動此次台商訪問行程，並傳出可能會在26日於上海與大陸國台辦主任劉結一見面等安排。民進黨立委也批評國民黨，以台商、台生來當幌子，想要與中共政治接觸及會談，現在露出馬腳準備要跟劉結一碰面。