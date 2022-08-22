今(22)日上午台南市發生2員警涂明誠、曹瑞傑遭陳姓凶嫌持刀攻擊命案，2員警遭割喉送醫不治，其嫌犯陳偉捷遭網友肉搜，指出陳嫌於109年11月曾與友人開著BMW車於台南七股區，發生行車糾紛，陳嫌與友人持球棒、熱熔膠猛砸對方車輛，事後台南地院依涉強制罪判處陳嫌拘役30天。

據「記者爆料網」PO文指出，殺警凶嫌陳偉捷遭網友肉搜，發現陳嫌於109年11月上旬因發生行車糾紛，和友人持球棒恐嚇、逼車被害人，台南地方法院以共犯強制罪，處拘役30日，不過是否為昔日「球棒隊」，變成今日的殺警嫌犯，目前還不得而知，不過多數民眾則認為「真的不能姑息暴力」。

殺警凶嫌陳偉捷遭爆109年11月時，曾因行車糾紛，與友人持球棒、熱熔膠砸毀對方車輛。（中時資料照）

據了解，陳嫌109年11月4日下午，和2名胡姓友人駕駛BMW行經台南市七股區，因不滿1名張姓駕駛超車後刻意踩剎車擋到，幾次閃避後差點發生追撞，便心生不滿，將張男車子攔下後，以球棒、熱熔膠朝車窗猛砸，張男見人多勢眾，便躲在車上並報警。

據判決書記載，陳嫌當時與2名胡性友人行經台南市七股區台17線時，和一名張姓男子險發生擦撞，陳嫌與2名胡姓友人心生不滿，超車張男車子前，並且由陳嫌從副駕駛座伸出球棒於窗外揮舞，要求張男停車。

事後警方循線扣得球棒、棍棒各1枝，當時陳嫌於庭上坦承犯罪，台南地院調閱行車紀錄器照片、車損照片等，判處陳嫌共犯強制罪，處拘役30日，得易科罰金。