在《世間情》中飾演「李議員」走紅的女星李若玹，其小三壞女人逼真演技讓她大開知名度，接連出演《甘味人生》、《廢財闖天關》等作品，而她近年也到對岸戲劇圈發展，曾出演過熱門電視劇《燕雲台》，在台灣則嘗試跨足綜藝圈，近日擔任綜藝節目《飢餓遊戲》的嘉賓，卻因為太拚命導致引發橫紋肌溶解症，緊急送醫治療，今天總算出院。

據《CTWANT》報導，李若玹8月11日參加中視節目《飢餓遊戲》，全程努力闖關，回家後發現腿部不適，以為只是一般運動傷害，但連續痛了兩天才驚覺不對勁，「收工回家的第一天還好，就是覺得非常的痠痛，但是隔天開始卻痛到晚上無法入睡！」在經紀公司要求下才到三軍總醫院檢查，沒想到遭醫師診斷罹患肌溶症，該病症嚴重可能影響腎臟機能損傷，併發引起急性腎衰竭，有高達20%的死亡率，當下院方要求她緊急住院治療，經過一週治療休養，李若玹總算可以返家。

她在限時動態和大家分享近況：「突如其來的意外，要感謝的人太多太多，你們的關心我都深深放在心裡，謝謝朋友們為我祈禱、打氣、鼓勵」，因為民間農曆七月習俗，她婉拒探病，為此道歉，並相約出院後見，李若玹也感謝照顧她的醫護人員們，並透露當天醫生跟她說：「希望下次是在電視上看到妳，不是在醫院」，李若玹在文末表示自己會加油，再次表達感謝。