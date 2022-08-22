美國總統拜登上周簽署4,370億美元的「降低通膨法案（Inflation Reduction Act）」，其中將提撥3,690億美元發展能源安全與潔淨能源，法案重點覆蓋清潔能源相關行業，專家表示，太陽能與電動車產業有望同步受惠，進軍美國市場，值得長期投資。

富蘭克林華美潔淨能源ETF基金經理人林孟迪表示，隨2022年第二季美國太陽能大廠財報表現、美國有史以來最大的氣候法案投資持續推進，展望未來，潔淨能源產業長期發展趨勢向上不變，降低通膨法案通過，將成為未來的利多引擎，政策補貼及稅收抵免將加速上下游相關產業應用並轉化成營收獲利，使整體企業財務體質更為健全。

中信綠能及電動車ETF經理人張苡琤指出，除了「降低通膨法案，美國對中國太陽能板供應商管控亦逐步上揚，影響所及範圍為10GW以上，海關要求業者證明多晶矽原料「石英石」產地非為新疆，補助與限制競爭對手雙管齊下，將有利於台廠產品發展與佈局，太陽能與電動車產業有望同步受惠，進軍美國市場，值得長期投資。

張苡琤也提到，該法案將提高未來數年電動車銷量，潔淨能源支出將嘉惠參與美國電動車製造、經銷和基礎設施佈建的廠商，並吸引更多業者投入美國電動車生態系統，且在油價居高不下之際，電動車相關補助也將提升消費者購買意願，與特斯拉供應鏈相關的台廠可望雨露均霑。