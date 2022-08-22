全球央行年會將於周五在度假勝地傑克森霍爾舉行，專家普遍認為美國與德國將在年會上重申持續升息力抗通膨的鷹派立場。市場預期，聯準會（Fed）9月將再升息3碼，歐洲央行（ECB）則是至少升2碼。

傑克森霍爾全球央行年會周五登場，Fed主席鮑爾預定於美東時間早上10發表演說。

投資專家認為，鮑爾將在年會上指出，即便經濟有衰退的風險，Fed仍將持續緊縮貨幣政策，以達到壓低通膨的目標。

Wrightson ICAP首席經濟學家克藍道（Lou Crandall）表示，「演說的核心訊息將是Fed壓低通膨的決心，即便決策官員認為短期經濟成長展望走疲的風險大增。Fed的7月會議紀錄就已預告此一論點。」

美國7月消費者物價指數（CPI）漲幅雖然下滑，但年增率仍達8.5％，遠高於Fed的2％通膨目標。

北方信託銀行首席經濟學家譚能邦（Carl Tannenbaum）指出，他認為鮑爾將在年會上暗示9月會進一步升息3碼。

Amherst Pierpoint首席經濟學家史丹利（Stephen Stanley）則表示，「鮑爾僅會就貨幣政策展望的大方向進行說明，不會觸及9月例會是升2碼還是3碼。」

此外，德央總裁暨ECB決策成員納格爾(Joachim Nagel)上周末接受德國媒體專訪時就率先表態，由於通膨持續飆新高，就算經濟陷入衰退，ECB也應該繼續升息。

納格爾表示，「通膨展望進一步惡化，歐元區第一大經濟體德國的通膨率未來幾個月甚至會飆破10％，通膨率高於預期的可能性持續上揚，明年通膨率可能還有6％，高於德央先前預估的4.5％。」

納格爾指出，受到俄羅斯切斷天然氣供應的衝擊，德國經濟今年冬季可能會陷入衰退，但ECB應該果決持續升息。

ECB在7月例會決議升息2碼，納格爾支持該項決策，至於9月的升幅，納格爾則不願進一步說明。

市場目前推估9月例會ECB可能升息60個基點，年底前總計將升息130個基點。