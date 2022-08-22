證交所公布，7月全體證券商稅後淨利52.02億元，較上月成長22.11億元、月增幅高達73.92％，累計前七月稅後淨利236.55億元，較去年同期銳減446.58億元、年減幅達65.37％。

證交所指出，7月大盤總成交值約4.832兆元，較月減4.96％，證券商經紀手續費收入因而減少；7月自營證券評價利益較多，使證券商自營業務淨利益較6月成長約7.42億元、月增210.2％。

另外，7月承銷的證券評價損失較少，使證券商承銷業務淨利益較6月成長3.13億元；整體而言，7月份全體證券商稅後淨利52.02億元，較6月成長22.11億元、月增約73.92％。

累計今年前七月，證券商經紀手續費收入因大盤總成交值衰退而較去年同期減少38.38％；另今年截至7月加權股價指數為下跌趨勢，證券商自營業務呈現淨損失，且較去年同期衰退224.64億元、年減幅約115.05％。

累計前七月承銷業務淨利益亦較去年同期衰退13.48億元、年減41.04％，全體證券商稅後淨利236.55億元，較去年同期衰退446.58億元、年減65.37％。