「原子少年」中的天王星(左)和地球罕見合體。（圖／品牌）

男團選秀節目《原子少年》播出後好評不斷，累積了大批忠實粉絲，今（22）日「原子少年」中的地球和天王星罕見合體，無論是哪個團體都表示很開心能接到很多工作，林佳辰更是自爆自己工作多到忘記日子，如果不是工作邀約與中秋節有關，恐怕都不會意識到中秋將至。

「原子少年」中的地球和天王星今（22）日受品牌邀請出席活動，現場訪問時，林佳辰透露，早期寫歌的時候並沒有想到要走到哪裡，甚至想要寫滿三首歌寄給學校詢問是否可以校唱，當時還想要自己找工作邀約到現在能接到商演讓他「很感動」。另外，林煥鈞還苦惱分享，自己的工作大多是「早上系列」，可自己是個夜貓子，聲稱如果現在可以放假一定要睡到自然醒，「沒有人可以吵醒我的那種！」

有趣的是，吳昱廷談及如果可以放假第一件事要做什麽，也是毫不猶豫地説出「睡覺」，高胥崴苦笑著補充「現在的睡眠嚴重不足」，結果小孩突然説出「最近睡得蠻飽的」，一時團員紛紛直喊「揍他！」另外，胥崴透露，新歌的mv已經拍攝完成，將在8月底公佈出來，10月也還有一次演唱會，目前日期還沒有確定，但已經決定將在高雄舉辦，感興趣的粉絲後續還需關注官網。

唐立杰恰好在最近過生日，坦言自己能有粉絲有朋友有團員一起過生日非常幸福，期待明年也能這樣，生日願望是「大家越來越好，身體健康也是必須的。」至於團員們送了什麽禮物給立杰，胥崴笑著説：「我們送的就是我們的關心和愛。」不難看出團員之間的真摯感情和良好氣氛。