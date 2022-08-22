疑似兇嫌挾持員警畫面流出，兇嫌右手持槍挾持滿身是血的員警。（翻攝自記者爆料網）

台南殺警案發生後，根據警車行車紀錄器畫面，凃明誠臨死前曾與歹徒在車前地上搏鬥，比2名同事晚數分鐘抵達現場的陳俊安，第一時間誤認倒地同事是車禍受傷，立即施予急救並報案，兩警隨後仍回天乏術，目擊全程的陳員心情大受影響，回到警局時不斷拭淚。

26歲陳俊安22日上午因負責處理機車竊盜受理報案資料，只比開警車的凃明誠與曹瑞傑晚數分鐘抵達現場，再見到同事卻已倒地意識模糊，曹警起初還能搖頭示意「沒事」，隨即失去意識。他拚命對2人施予心肺復甦術，仍無力回天，當場目擊2同事身亡。

陳員被警方帶回製作目擊者筆錄，心情大受衝擊，作證過程忍不住啜泣，不斷擦拭眼淚，顯露不捨之情。

追通緝犯遇襲"2警亡"! 1人遭割喉20公分"滿地血"│中視新聞 20220822

殺警案發生在關鍵數分鐘，警方檢視辦案警車的行車紀錄器，發現凃警曾與歹徒在車前搏鬥，2人在地上扭打，凃男遭歹徒從後方勒脖，當時警槍被歹徒搶奪在手，仍奮力掙扎抵抗。

外傳殺警嫌犯為1名陳姓男子，並遭爆料該人有多項前科，2年前還曾欠債跑路。22日傍晚傳出陳嫌與警車紀錄影像身形不符，專案小組檢視相關證跡證追查，台南市警三分局分局長歐祖明表示，仍未完全排除陳嫌作案，正全力緝拿偷車對象。