白家綺探班，與程予希、老公吳東諺、謝佳見開心合影。（民視提供）

藝人白家綺昨天（21日）探班民視偶像劇《決勝的揮拍》，她表示，從老公吳東諺接到這次角色後，就開始進入「羽球人生」，除了劇組安排的羽球課程，在家裡也是緊握球拍練習握法，甚至也會帶她出門打羽毛球，狂熱程度連她都跟著愛上這項運動。因每天看吳東諺認真投入演出，就想著要到片場探班，才會快閃到宜蘭給老公驚喜。

吳東諺在劇中飾演熱愛羽球、健身，個性熱情的大男孩「吳濟安」，他為了展現陽光運動大男孩，刻意減重瘦身，他說：「我認真起來，連我自己都會怕！」是角色口頭禪，但跟他本人很像，決定要做甚麼事情就會全力以赴。

白家綺現場探班時表示，好像在看專業的羽毛球比賽，每一個演員都變成羽球高手了，看他們打球覺得很厲害，相信他們一定都付出很多努力。她昨天一到現場，聽說劇組需要一個飾演裁判的臨時演員，她立刻自告奮勇說可以呀！可惜劇組準備的是男生的衣服，所以必須要找一個男生來演，因此沒有被選上。

不過昨天臨時驚喜探班，讓她感受到滿滿驕傲，覺得老公吳東諺打起羽球好帥，感覺「又戀愛了！」她也因此燃起戲劇魂，很懷念大家一起拍戲，互相鼓勵的過程，等戲的時候一起吃零食、聊天，勾起許多美好的回憶。民視和馬來西亞Astro歡喜台共同製作的運動型偶像劇《決勝的揮拍》，預計在11月初播出。